Nave di Emergency partita da Siracusa con la Global Sumud Flotilla: “Pronti a fornire supporto medico e tecnico”

di Pietro Barabino
"Emergency ha deciso di aderire alla Global Sumud Flottilla perché ha visto direttamente le condizioni della popolazione nella Striscia"
“Emergency ha deciso di aderire alla Global Sumud Flottilla perché ha visto direttamente le condizioni della popolazione nella Striscia“, dice Anabel Montes Mier, capomissione della Life Support. “Lo staff, che lavora nella Striscia in due centri sanitari nel governatorato di Khan Younis, riporta una situazione gravissima, mai vista prima.” “Di fronte al silenzio e all’inazione dei governi – aggiunge – l’ampia partecipazione dei cittadini alle manifestazioni a sostegno di questa cordata umanitaria è segno di una volontà di pace e giustizia che condividiamo e vogliamo sostenere.” La nave umanitaria di Emergency è salpata oggi dal porto di Siracusa, ultima a partire nella delegazione italiana della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza. A bordo, 29 persone – medici, infermieri, logisti, marittimi, soccorritori e mediatori culturali – pronte a offrire supporto medico e tecnico alle altre imbarcazioni, in caso di guasti o emergenze.

La Life Support si unirà in mare alle barche salpate da Spagna, Tunisia e Grecia e avrà il ruolo di nave osservatrice, rifornirà di acqua e viveri le altre imbarcazioni e potrà riparare attrezzature danneggiate.

Dal dicembre 2022, la Life Support ha effettuato 36 missioni nel Mediterraneo centrale, soccorrendo 3.001 persone. “Anche in questa missione, rimaniamo sempre disponibili a rispondere a barche in difficoltà nel mediterraneo centrale e orientale”, spiega la capo missione. Emergency è presente nella Striscia da agosto 2024. A Khan Younis, nel sud di Gaza, gestisce una clinica a al-Qarara: da gennaio a luglio 2025 vi sono state oltre 23.000 visite, più della metà su minori, con una media di 241 pazienti al giorno e picchi di 400. Il presidio fornisce cure di base, primo soccorso, salute riproduttiva, medicazioni post-operatorie e trasferimenti ospedalieri. In parallelo, l’Ong lavora ad al-Mawasi in collaborazione con la Culture & Free Thought Association (Cfta), dove tra novembre 2024 e fine luglio 2025 ha garantito oltre 19.000 visite mediche gratuite.

