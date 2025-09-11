La Life Support si unirà in mare alle barche salpate da Spagna, Tunisia e Grecia e avrà il ruolo di nave osservatrice, rifornirà di acqua e viveri le altre imbarcazioni e potrà riparare attrezzature danneggiate.
Dal dicembre 2022, la Life Support ha effettuato 36 missioni nel Mediterraneo centrale, soccorrendo 3.001 persone. “Anche in questa missione, rimaniamo sempre disponibili a rispondere a barche in difficoltà nel mediterraneo centrale e orientale”, spiega la capo missione. Emergency è presente nella Striscia da agosto 2024. A Khan Younis, nel sud di Gaza, gestisce una clinica a al-Qarara: da gennaio a luglio 2025 vi sono state oltre 23.000 visite, più della metà su minori, con una media di 241 pazienti al giorno e picchi di 400. Il presidio fornisce cure di base, primo soccorso, salute riproduttiva, medicazioni post-operatorie e trasferimenti ospedalieri. In parallelo, l’Ong lavora ad al-Mawasi in collaborazione con la Culture & Free Thought Association (Cfta), dove tra novembre 2024 e fine luglio 2025 ha garantito oltre 19.000 visite mediche gratuite.