L'episodio a Venezia. La coppia, di fede ebraica, è stata riconosciuta probabilmente dal loro abbigliamento. Gli aggressori sarebbero di origine nordafricana, alcuni di loro sono stati identificati e denunciati

Insultati, accerchiati, schiaffeggiati, colpiti con una bottiglia di vetro. E’ la denuncia di due turisti, un cittadino americano e la moglie israeliana, in vacanza a Venezia. L’aggressione, secondo il loro racconto, è stata motivata dal fatto che sono ebrei. L’episodio, ha spiegato la coppia alle forze dell’ordine, è avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 settembre. Ad aggredire è stata una decina di uomini che, secondo le testimonianze, gridava “Free Palestine”: alcuni di loro sono stati già denunciati.

Dalle ricostruzioni dei media locali emerge che l’episodio di violenza è iniziato intorno a mezzanotte in un chiosco vicino alla chiesa di Santa Fosca. Non è certo come il gruppetto abbia capito che la coppia fosse di fede ebraica, è probabile che gli aggressori abbiano notato l’abbigliamento dei due turisti. Dopo i primi insulti, in particolare da parte di un ragazzo 31enne, i due turisti hanno cercato di allontanarsi. Sono stati però inseguiti e accerchiati. Oltre a simulazioni di atti sessuali e offese, un componente del gruppo ha aizzato contro di loro un rottweiler senza museruola e il 31enne ha schiaffeggiato l’uomo dopo aver finto di volergli stringere la mano. Contro la coppia è inoltre stata lanciata una bottiglia di vetro, che ha ferito la donna alla caviglia.

Gli aggressori, di cui non è nota la nazionalità ma sarebbero di origine nordafricana, sono stati intercettati dai militari della guardia di Finanza e una parte di loro è stata identificata. Sono già partite le prime denunce alla procura di Venezia, con l’ipotesi di reato di minaccia aggravata dall’istigazione o dalla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il trentunenne che ha colpito il turista, tunisino residente a Modena, è stato denunciato anche per percosse. Non è stato raggiunto da provvedimenti di fermo perché risulta essere incensurato, ma gli è stato notificato il divieto di tornare in città per due anni. Un secondo aggressore, irregolare sul territorio nazionale, è stato portato al centro per il rimpatrio di Bari in vista del suo ritorno in Tunisia.