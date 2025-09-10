Le urla, poi la fiammata: secondo attacco alla Global Sumud Flotilla. Il video dalle telecamere sull’imbarcazione

Il video mostra il secondo attacco avvenuto ai danni di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, presumibilmente attraverso l’uso di un drone, in acque tunisine. “La Global Sumud Flotilla (Gsf) conferma che il 9 settembre un’altra imbarcazione della nostra flotta – la Alma – è stata attaccata da un drone mentre era attraccata in acque tunisine”, si legge in un comunicato dalla Gsf sui suoi canali social. “L’imbarcazione, battente bandiera britannica – continua la nota -, ha subito danni da incendio sul ponte superiore. L’incendio è stato successivamente spento e tutti i passeggeri e l’equipaggio sono al sicuro. È attualmente in corso un’indagine e, non appena saranno disponibili ulteriori informazioni, saranno pubblicate immediatamente”. Oggi la spedizione umanitaria lascerà Tunisi.