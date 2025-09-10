Le urla, poi la fiammata: secondo attacco alla Global Sumud Flotilla. Il video dalle telecamere sull’imbarcazione

Il video mostra il secondo attacco avvenuto ai danni di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, presumibilmente attraverso l’uso di un drone, in acque tunisine. “La Global Sumud Flotilla (Gsf) conferma che il 9 settembre un’altra imbarcazione della nostra flotta – la Alma – è stata attaccata da un drone mentre era attraccata in acque tunisine”, si legge in un comunicato dalla Gsf sui suoi canali social. “L’imbarcazione, battente bandiera britannica – continua la nota -, ha subito danni da incendio sul ponte superiore. L’incendio è stato successivamente spento e tutti i passeggeri e l’equipaggio sono al sicuro. È attualmente in corso un’indagine e, non appena saranno disponibili ulteriori informazioni, saranno pubblicate immediatamente”. Oggi la spedizione umanitaria lascerà Tunisi.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione