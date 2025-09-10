Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 16:02

Nubifragio all’Isola d’Elba, case e aziende allagate a Portoferraio: “Migliaia di euro di danni” – Video

di Local Team per Il Fatto
Icona dei commenti (0)
I residenti e i commercianti sono in ginocchio e aspettano ancora gli indennizzi della precedente alluvione di febbraio
Icona dei commenti Commenti
Case e aziende allagate a Portoferraio dopo il nubifragio che ha colpito l’Isola d’Elba. I residenti e i commercianti sono in ginocchio e aspettano ancora gli indennizzi della precedente alluvione di febbraio. “Anche questa volta centinaia di migliaia di euro di danni”, commenta un esercente.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione