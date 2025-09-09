Israele bombarda il vertice dei leader di Hamas a Doha: le immagini dell’attacco

Tel Aviv ha bombardato un palazzo di Doha dove si stava svolgendo un vertice tra i leader di Hamas per discutere del piano di tregua proposto dagli Stati Uniti. L’operazione è stata nominata “Giorno del giudizio”: è la prima volta che Israele attacca il Qatar. Alla riunione partecipavano diversi funzionari del gruppo terroristico. Non è chiaro se e quali capi dell’organizzazione palestinese siano stati o meno uccisi. Secondo quanto riportano i media internazionali, il presidente americano Donald Trump è stato informato del raid prima che avvenisse. Tuttavia, il gabinetto del premier israeliano Benyamin Netanyahu ha dichiarato che Israele si assume la responsabilità dell’attacco.