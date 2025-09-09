Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 16:45

Israele bombarda il vertice dei leader di Hamas a Doha: le immagini dell’attacco

di F. Q.
Icona dei commenti (60)
Icona dei commenti Commenti

Tel Aviv ha bombardato un palazzo di Doha dove si stava svolgendo un vertice tra i leader di Hamas per discutere del piano di tregua proposto dagli Stati Uniti. L’operazione è stata nominata “Giorno del giudizio”: è la prima volta che Israele attacca il Qatar. Alla riunione partecipavano diversi funzionari del gruppo terroristico. Non è chiaro se e quali capi dell’organizzazione palestinese siano stati o meno uccisi. Secondo quanto riportano i media internazionali, il presidente americano Donald Trump è stato informato del raid prima che avvenisse. Tuttavia, il gabinetto del premier israeliano Benyamin Netanyahu ha dichiarato che Israele si assume la responsabilità dell’attacco.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione