Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 17:22

Tir travolge un camper in panne con a bordo una famiglia a Perugia: muore una bambina di otto anni, gravi le condizioni del padre

di F. Q.
L'incidente è avvenuto sull'autostrada E45, all'altezza di Resina Nord. Coinvolto nello scontro anche un furgone dell'Anas, arrivato sul posto per prestare soccorso al veicolo fermo a bordo strada
Tir travolge un camper in panne con a bordo una famiglia a Perugia: muore una bambina di otto anni, gravi le condizioni del padre
Icona dei commenti Commenti

Grave incidente sull’autostrada E45 in Umbria, a Resina nord, nei pressi di Perugia. Una bambina di otto anni è rimasta uccisa nello scontro tra un tir e il camper, su cui viaggiava con la sua famiglia, rimasto fermo a bordo strada perché in panne. Nello scontro sono rimasti coinvolti anche un’auto e un mezzo dell’Anas, arrivato sul posto per prestare soccorso al camper. Tre persone sono state portate in ospedale: il più grave è il padre della bambina, trasportato in elisoccorso a Perugia. La madre della bambina e il fratello sono stati ricoverati invece a Città di Catello, in condizioni meno gravi.

Per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi, il transito autostradale è stato provvisoriamente deviato. Il personale Anas e le forze di polizia sono intervenuti per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il più velocemente possibile.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione