Grave incidente sull’autostrada E45 in Umbria, a Resina nord, nei pressi di Perugia. Una bambina di otto anni è rimasta uccisa nello scontro tra un tir e il camper, su cui viaggiava con la sua famiglia, rimasto fermo a bordo strada perché in panne. Nello scontro sono rimasti coinvolti anche un’auto e un mezzo dell’Anas, arrivato sul posto per prestare soccorso al camper. Tre persone sono state portate in ospedale: il più grave è il padre della bambina, trasportato in elisoccorso a Perugia. La madre della bambina e il fratello sono stati ricoverati invece a Città di Catello, in condizioni meno gravi.

Per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi, il transito autostradale è stato provvisoriamente deviato. Il personale Anas e le forze di polizia sono intervenuti per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il più velocemente possibile.