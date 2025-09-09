I sindacati di base hanno ribadito che sono pronti a indire lo sciopero generale. Nello spezzone di corteo a cui partecipavano gli studenti, sono state esposte le foto di molti politici italiani, con sopra le orme di mani tinte di sangue

“Siamo l’imbarcazione di terra. Se toccano la Flotilla noi blocchiamo tutto”. Sono migliaia le persone che si sono radunate in piazza a Roma, per manifestare il loro sostegno alla missione della Global Sumud Flotilla. La manifestazione ha dato vita a un corteo a cui hanno partecipato studenti, sindacati e associazioni.

I sindacati di base hanno ribadito che sono pronti a indire lo sciopero generale, soprattutto dopo l’attacco a una delle imbarcazioni. Nello spezzone degli studenti sono stati esposti i manifesti con le foto della premier Giorgia Meloni, del ministro Guido Crosetto e dei leader di opposizione, tra cui Elly Schlein, con sopra le orme delle mani tinte di sangue. Al grido “Palestina libera, stop al genocidio. Intifada fino alla vittoria”, i manifestanti, partiti da Piazzale Aldo Moro sono arrivati a piazza Vittorio.