Migliaia di persone in piazza a Roma per sostenere la missione della Global Sumud Flotilla: “Se li toccano, blocchiamo tutto”
“Siamo l’imbarcazione di terra. Se toccano la Flotilla noi blocchiamo tutto”. Sono migliaia le persone che si sono radunate in piazza a Roma, per manifestare il loro sostegno alla missione della Global Sumud Flotilla. La manifestazione ha dato vita a un corteo a cui hanno partecipato studenti, sindacati e associazioni.
I sindacati di base hanno ribadito che sono pronti a indire lo sciopero generale, soprattutto dopo l’attacco a una delle imbarcazioni. Nello spezzone degli studenti sono stati esposti i manifesti con le foto della premier Giorgia Meloni, del ministro Guido Crosetto e dei leader di opposizione, tra cui Elly Schlein, con sopra le orme delle mani tinte di sangue. Al grido “Palestina libera, stop al genocidio. Intifada fino alla vittoria”, i manifestanti, partiti da Piazzale Aldo Moro sono arrivati a piazza Vittorio.