I danni riportati dalla “Family Boat” della Global Sumud Flotilla colpita nella notte in Tunisia – Video

Le immagini dopo l'esplosione dell'imbarcazione di 35 metri che trasportava i membri del comitato direttivo della missione
Nessun danno strutturale e nessun ferito, solo la prua annerita dall’incendio provocato dall’esplosione. Un video mostra le condizioni della “Family Boat”, l’imbarcazione di 35 metri battente bandiera portoghese che trasportava i membri del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla. A pubblicarlo è il profilo ufficiale della missione umanitaria diretta a Gaza.

“Siamo stati colpiti da un drone” denunciano gli attivisti. Si tratta della principale imbarcazione della spedizione a bordo della quale viaggia anche Greta Thunberg. L’esplosione è avvenuta in acque tunisine alle 23:29 (ora locale) e altri video mostrano il momento esatto della deflagrazione provocata da un oggetto già incendiato caduto dal cielo.

Il coordinamento della Flotilla ha affermato che “atti di intimidazione non fermeranno la missione” e che l’iniziativa “prosegue con determinazione”. “La nostra missione pacifica per rompere l’assedio a Gaza continua con determinazione e fermezza”, si legge nell’ultima presa di posizione pubblicata dagli organizzatori sui canali social ufficiali.

