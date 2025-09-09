Francesca Albanese in Tunisia con gli attivisti della Flotilla dopo l’esplosione: “Un grande choc”

La relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha commentato dalla Tunisia, Paese in cui vive, l’attacco alla “Family Boat”, imbarcazione della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza e colpita a pochi chilometri da Tunisi. Con un video pubblicato sui social, Albanese ha dichiarato la necessità di verificare quanto accaduto la scorsa notte su quanto riferito dagli attivisti della Global Sumud Flotilla: “C’è stato un grande choc. Se dovesse essere confermato che questo è un attacco con un drone si tratterà di un’aggressione contro la Tunisia e la sua sovranità. Non possiamo tollerare e normalizzare l’illegalità. Sono in corso delle verifiche”.