Gli automobilisti non potevano crederci quando si sono visti superare da una Ferrari di Formula 1. Il veicolo sarebbe in realtà una monoposto GP2 modificata per assomigliare una vettura della scuderia di Maranello ed è stata ripresa mentre sfrecciava per un’autostrada in Repubblica Ceca. Non era nemmeno la prima volta: già dal 2019 questa bizzarra macchina era stata avvistata per strada. Ovviamente non può circolare, perché non è omologata. Dopo 6 anni di goliardate, il conducente questa volta è stato fermato a una stazione di servizio vicino alla città di Buk, a circa 50 chilometri da Praga.