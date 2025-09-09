Bambina di 7 anni investita da auto della polizia a Roma: è ferita

La volante, con le sirene accese, si stava recando sul luogo di una rissa quando la piccola ha attraversato corso Rinascimento preceduta a qualche passo dai genitori

La polizia con le sirene accese per un intervento, la piccola che attraversa la strada preceduta a qualche passo dai genitori. L’impatto. Una bambina di 7 anni di nazionalità americana è stata investita da una volante nel centro di Roma, in corso Rinascimento.

La bambina – originaria della California, in viaggio con i genitori nella Capitale – è stata trasportata all’ospedale Bambino Gesù in codice giallo: ha riportato diverse escoriazioni, ma non sarebbe non in gravi condizioni.

Dalle prime informazioni pare che la macchina della polizia, con le sirene accese, si stesse recando sul luogo di una rissa. Quando si è verificato l’incidente, la bimba sembra stesse attraversando la strada a poca distanza dai genitori.