Attacco alla Global Sumud Flotilla, il video dalle telecamere di sicurezza: prima l’esplosione, poi la fuga

di F. Q.
Il video, registrato dalle telecamere di sicurezza montate sull’imbarcazione principale, la cosiddetta “Family Boat”, mostra l’attacco avvenuto nella notte alla Global Sumud Flotilla, in Tunisia. Come si vede dal filmato, un colpo dall’alto si abbatte sulla nave, poi avviene l’esplosione tra le urla dell’equipaggio. Secondo i membri della spedizione umanitaria, si tratta di un attacco di un drone.

