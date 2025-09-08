Il mondo FQ

Le immagini dell’eclissi totale di Luna: è stato l’evento astronomico dell’anno

Il video girato domenica sera a Vighignolo, frazione di Settimo Milanese
È stato l’evento astronomico del 2025, l’eclissi totale di Luna che ha colorato il satellite di un rosso intenso subito dopo il tramonto. Da tre anni non era possibile ammirare dall’Italia un fenomeno simile: l’ultima eclissi totale di Luna visibile dal nostro Paese era stata infatti quella del 16 maggio 2022 mentre la più recente del 14 febbraio scorso, non era visibile perché avvenuta alla 6 del mattino, quando la Luna stava tramontando. La prossima occasione per tornare a vedere la Luna rossa dall’Italia non ci sarà prima del 31 dicembre 2028.

L’eclissi di Luna avviene quando il nostro satellite attraversa il cono d’ombra che si genera quando la Terra si interpone tra il Sole e la Luna. Il colore si deve al fatto che la componente rossa della luce solare viene rifratta dall’atmosfera terrestre fino ad arrivare sulla Luna, mentre la componente blu viene dispersa nell’atmosfera. Gradualmente la Luna è uscita dal cono d’ombra della Terra per riprendere il suo colore normale, a conclusione dell’eclissi. Le immagini girate domenica sera a Vighignolo, frazione di Settimo Milanese.

