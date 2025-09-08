Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 14:57

Tredicenne travolto e ucciso da un’auto pirata in provincia di Vicenza. Ferito un amico

di F. Q.
Un ragazzino che era con lui è stato coinvolto nell’urto. Trasportato in ospedale
Un ragazzino di 13 anni è morto dopo essere stato travolto da un’automobile, che non si è fermata. Lo schianto è avvenuto verso le 20:30 di domenica sera a Tortima di Lusiana Conco, sull’Altopiano di Asiago (Vicenza). L’allarme è stato lanciato immediatamente dai residenti della zona, che hanno sentito un forte colpo dalla strada. I medici del Suem 118 hanno cercato di rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare.

Un altro ragazzino suo amico, che era con lui, è stato ferito nell’urto e trasportato in ospedale. I due amici si stavano recando alla sagra paesana di Rubbio. Gli accertamenti e le indagini per individuare l’auto pirata sono condotte dai carabinieri.

