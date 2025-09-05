Gli arrestati hanno finto di offrire un passaggio alle due giovani a Paternò. Sul van le hanno molestate e costrette ad assumere cocaina

Fingono di offrire un passaggio a due giovani turiste, poi le violentano. Tre uomini, di 21, 22 e 24 anni sono stati arrestati in flagranza di reato a Paternò, in provincia di Catania, per violenza sessuale di gruppo ai danni di due ragazze ungheresi. I carabinieri sono stati allertati dalla sorella di una delle giovani, che è riuscita a riferire il numero di targa del furgone su cui stava avvenendo l’abuso.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, le due ragazze avrebbero tratto in inganno le turiste, offrendo loro un passaggio su un van verso il b&b in cui alloggiavano. Dopo un breve tragitto, gli uomini le avrebbero portate fuori città per poi iniziare a palpeggiarle e a toccare loro le parti intime, nonostante i ripetuti rifiuti. Poco dopo sarebbe salito a bordo il terzo giovane arrestato, che avrebbe costretto le giovani ad assumere cocaina. Ripartiti con il furgone verso una destinazione ignota, i tre uomini avrebbero continuato con gli abusi fino a quando una di loro con una scusa è riuscita a chiamare la sorella per raccontarle il fatto. La donna è anche riuscita a comunicare il numero di targa del furgone, letto durante una sosta, e a farsi localizzare tramite il cellulare.

Dopo la segnalazione alla polizia, il veicolo è stato trovato in una piazza di Paternò, dove gli agenti hanno trovato le due giovani in lacrime su una panchina e i tre aggressori vicino a loro. Le ragazze sono state portate in ospedale per i necessari accertamenti e in seguito hanno presentato denuncia formale. Gli uomini, arrestati in flagranza, sono di origine marocchina e risultano irregolari sul territorio nazionale. A seguito della convalida dell’arresto, il giudice ha disposto nei loro confronti la custodia cautelare nel carcere di piazza Lanza a Catania.