Gaza, Tajani: “Lavoriamo per favorire il dialogo tra le parti, ma non veniamo ascoltati”

Il ministro a Pescara nega che ci sia un genocidio: "Qui non si tratta della scelta deliberata di distruggere un popolo"
“Mi pare che sia una carneficina più che un genocidio. Però non è la questione delle parole che cambia la situazione”. Lo ha detto, a proposito delle affermazioni della vicepresidente della Commissione Ue che ha parlato di ‘genocidio’, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di un evento del festival Dannunziano a Pescara nel corso del quale riceverà il premio ‘Fare Pace’. “Genocidio ha un significato particolare per me – ha aggiunto – Ho parlato di carneficina. Genocidio è una scelta deliberata di distruggere un popolo; genocidio era quello che Hitler aveva in mente per distruggere la popolazione di religione ebraica, per distruggere i rom, per distruggere persone omosessuali. E quello è il genocidio”.

