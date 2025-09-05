Anche se i dati sull’occupazione appaiono in miglioramento (perlopiù uomini over 50 secondo Istat, ndr), il lavoro – dove più manca come al Sud- può arrivare con un colpo di fortuna. Tipo lotteria. Ed è così con una riffa pubblica che sono stati assegnati venticinque posti di lavoro a tempo determinato nell’azienda che si occuperà dei rifiuti a Torre del Greco. La Velia Ambiente ha organizzato l’estrazione dei nomi con una diretta online e tuttora visibile sull’account Facebook della società che si occupa di ambiente e rifiuti. Il 30 luglio il bando per operatori ecologici e autisti era aperto a tutti coloro che avessero i requisiti: età compresa tra i 18 e i 40 anni, residenza sul territorio di Torre del Greco (Napoli) da almeno un anno.

Per gli operatori ecologici uno dei requisiti era anche il possesso di patente di categoria B, mentre per gli autisti l’età compresa tra i 21 e i 40 anni e il possesso di patente di categoria C e della carta di qualificazione del conducente QC, o superiore in corso di validità. Tra i requisiti anche l’incensuratezza e non di avere procedimenti pendenti. In “palio” un’assunzione a tempo determinato (6 mesi prorogabili) full-time di 20 operatori ecologici e 5 operatori con mansione di autista.

Quindi alla presenza di autorità e candidati, si è tenuto il sorteggio pubblico con un bussolotto con i nomi dei candidati: i nomi sono stati estratti da due bambini e sono stati letti come quelli dei non estratti. L’estrazione è stata effettuata presso l’area del complesso ex molini meridionali Marzoli utilizzando un’urna trasparente. È stata stilata così la graduatoria dei 253 candidati per il profilo di operatore ecologico (livello J) e dei 19 candidati per il profilo di autista (livello 3B), entrambi con contratto di sei mesi prorogabile. Le graduatorie sono state pubblicate sul sito aziendale.