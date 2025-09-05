Nei giorni in cui la Fiorentina ha acquistato Tariq Lamptey dal Brighton, i tifosi di Palermo e Venezia (e tutti i calciofili) ricorderanno il ghanese che strabiliò anche il campionissimo brasiliano. La sua carriera, tuttavia, sarà ricordata per ben altro

“Carneade, chi era costui”. La frase pronunciata da Don Abbondio ne I promessi sposi oggi è utilizzata in particolare per identificare una persona sconosciuta, spesso in senso spregiativo. In realtà Don Abbondio quasi si stupisce, perché dovrebbe conoscere il nome della persona di cui si parla, lo ha sentito nominare almeno una volta eppure in quel momento non gli sovviene nulla. Di Carneadi, nella versione più comune, è piena la storia del calcio, ma quante volte invece capita il “momento Carneade” nei calciofili? Può capitare ad esempio quando la Fiorentina compra il bravo e promettente Tariq Lamptey dal Brighton.

E dunque, “Lamptey, chi era costui?” con il conforto di internet non disponibile ai tempi di Don Abbondio e neppure in quelli di Manzoni si scopre che sì, effettivamente un altro Lamptey già c’era stato, aveva giocato nel Venezia, e doveva essere, addirittura, l’erede di Pelè. Parola di Pelè stesso. Già, Nii Odartey Lamptey, nato a Tema (abbastanza certo) il 10 dicembre del 1974 (molto meno certo) vive un’infanzia da incubo, vittima di maltrattamenti, col pallone come unica via di fuga. Il padre, alcolizzato e violento gli spegne sigarette addosso, costringe la madre ad abbandonarlo. Comincia a vestire gli scomodissimi panni del predestinato già a 14 anni, quando in Scozia esordisce col Ghana al mondiale Under 16, davanti agli occhi di Pelè, o Rei in persona.

Passano due anni, e c’è ancora Pelè in Italia al mondiale Under 17: è il 1991 e il giovane Lamptey non lo tiene nessuno. Segna, fa assist, dribbla: è il capocannoniere del torneo, miglior giocatore, e si guadagna il battesimo di O’Rei: “È lui il prossimo Pelé”. Un caso? No, perché Nii aveva già esordito nella massima serie belga con l’Anderlecht, a sedici anni. L’allenatore era Aad de Mos, olandese che già aveva allenato l’Ajax, lanciando un giovane Marco Van Basten, che di Lamptey dirà: “È più forte di Van Basten alla sua età”. E probabilmente ancor più delle parole, importanti, dell’allenatore dell’Anderlecht colpisce innanzitutto come Nii ci sia arrivato in Belgio: la federazione ghanese era tutt’altro che intenzionata a lasciarlo espatriare, allora lui riesce a raggiungere Lagos, in Nigeria, grazie alla connivenza di un tassista, lì incontra Stephen Keshi che gli procura un passaporto falso, in cui c’è scritto che è suo figlio.

E con l’Anderlecht gioca e segna: in campionato e anche in Europa, ne fa le spese la Roma, ad esempio, nei quarti di finale di Coppa Uefa nel 1991, in un doppio confronto senza storia tuttavia che conduce i giallorossi alla semifinale contro il Brondby. Passa al Psv, dove gioca un’altra ottima annata, anche se si comincia a vociferare di lui anche fuori dal campo (chiedere ad Antonio Caliendo, all’epoca suo procuratore) e poi in Inghilterra all’Aston Villa, ma le cose iniziano a non girare per il verso giusto in Premier: 10 presenze e nessun gol, mentre tre gol li rifila al Wigan in Coppa di Lega. L’allenatore Ron Atkinson ha molta fiducia in lui, e se lo porta anche al Coventry. Ma a quel punto Nii è di fatto già una sorta di ex giocatore: va al Palermo, dove resta il tempo di un’amichevole contro il Boavista, poi al Venezia dove gioca 5 spezzoni di gara rimediando un’espulsione, poi è tutto un girovagare tra Argentina, Germania, Portogallo, Turchia, Cina, con pochissimi alti e tantissimi bassi.

Molto prima si era chiusa la sua esperienza con la nazionale ghanese, dove aveva iniziato a brillare la stella di un altro Pelè, Abedì, con cui peraltro Lamptey aveva pesantemente litigato, senza mai rivelare il motivo. Poi Nii è finito di nuovo al centro delle cronache, più che altro per notizie scandalistiche: il burrascoso rapporto con la ex moglie in particolare, i dubbi sulla paternità dei suoi figli, il juju a motivare insuccessi e problemi. Vicende pittoresche, raccontate anche in un film documentario del 2006. Anche dopo il suo ritiro si è detto di tutto: che avesse perso tutto cominciando a fare il tassista, ad esempio, ma non è vero. Fa l’allevatore, l’allenatore e anche l’opinionista per la tv. Per il Carneade manzoniano, filosofo greco, c’è differenza tra il “non evidente” e il “non comprensibile”: forse non nel caso di Lamptey, evidentemente non il nuovo Pelè, per motivazioni più incomprensibili che comprensibili.