Migliorano le condizioni di salute di Massimo Moratti. L’ex presidente dell’Inter ha lasciato il reparto di terapia intensiva dell’istituto Humanitas di Rozzano, dove era stato ricoverato lo scorso 27 agosto, per polmonite. Moratti era già stato estubato sabato 30 agosto, ma era necessario aspettare qualche giorno per verificare e confermare i miglioramenti nella respirazione in autonomia. L’ex presidente è sempre rimasto cosciente e vigile ed in grado di riconoscere i propri famigliari. Resta, comunque, sotto stretto controllo da parte del personale medico, ma il recupero sembra sempre più vicino. È stata la moglie Milly Moratti ad annunciarlo: “Torniamo a casa presto, non vi preoccupate: abbiamo da fare tanto”.

Moratti ha compiuto 80 anni il 16 maggio scorso, le immagini della festa a sorpresa sono diventate virali per la presenza di alcuni suoi ex giocatori, bandiere dell’Inter. Il petroliere era stato proprietario del club dal 1995 al 2016. Con la squadra nerazzurre ha ottenuto importanti successi, raccogliendo sedici trofei totali e nel 2010 il Triplete.