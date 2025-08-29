Il quadro stabile a distanza di due giorni dal ricovero sembra un segnale positivo, ma Massimo Moratti – ricoverato in terapia intensiva presso l’Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite – per il momento rimane intubato. I problemi respiratori non consentono ancora l’estubazione: l’ex presidente dell’Inter comunque è cosciente, vigile e ha anche riconosciuto i familiari, stando a quanto riportato da Ansa. Nelle ore successive al ricovero, era stata la moglie Milly a rassicurare tutti con ottimismo: “Non è nulla di grave”, ma il mondo del calcio – e in particolare quello nerazzurro – rimane in apprensione. Le prossime ore saranno importanti per un quadro clinico completo e il percorso verso la ripresa.

Moratti ha da poco compiuto 80 anni, festeggiati a maggio 2025 con una festa a sorpresa – organizzata dai figli – nella tenuta di famiglia ad Imbersago. Alla festa erano presenti tantissimi suoi ex giocatori: Ronaldo, Vieri, Recoba, Pirlo e soprattutto gli eroi del Triplete 2010. Diventato presidente dell’Inter nel 1995 – succedendo a Ernesto Pellegrini – dopo alcuni anni con pochi trofei, nel 2010 è riuscito in un’impresa mai riuscita a un club italiano: lo storico Triplete con José Mourinho, vincendo nella stessa stagione Champions, scudetto e Coppa Italia. In totale, ha conquistato 16 trofei alla guida del club nerazzurro.

Tutti i trofei vinti da Moratti con l’Inter

La storia dell’Inter è legata inevitabilmente alla famiglia Moratti. Sia per il padre Angelo – presidente del club nerazzurro dal 1955 al 1968 – sia per il figlio Massimo. Presidente per sedici anni totali, alla sua gestione si legano i successi più importanti della storia nerazzurra. Massimo Moratti è stato alla guida dal club dal 1995 al 2004 e dal 2006 al 2013. In mezzo una breve parentesi con Giacinto Facchetti presidente. Durante i suoi anni, Moratti ha vinto 16 trofei totali: cinque campionati italiani, quattro Coppe Italia, quattro Supercoppe italiane, una UEFA Champions League, una Coppa UEFA e una Coppa del mondo per club FIFA. Nel 2010 anche lo storico Triplete: unico club italiano ad averlo vinto nella storia.