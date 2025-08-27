Massimo Moratti è stato ricoverato in terapia intensiva presso l’Istituto Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. L’ex presidente dell’Inter non sembrerebbe essere in condizioni critiche, ma la situazione è ovviamente seria in quanto i medici che lo assistono hanno dovuto intubarlo perché faticava a respirare autonomamente. Moratti ha oggi 80 anni, compiuti a maggio 2025 e celebrati con una festa a sorpresa – organizzata dai figli – nella tenuta di famiglia ad Imbersago. Qui erano presenti tantissimi suoi ex giocatori: da Ronaldo a Vieri, da Recoba a Pirlo fino agli eroi del Triplete 2010. Massimo Moratti ha rilevato l’Inter nel 1995 da Ernesto Pellegrini, morto di recente, e dopo alcuni anni con pochi successi, nel 2010 è riuscito in un’impresa mai riuscita a un club italiano: lo storico Triplete, cioè vincere nella stessa stagione Champions, scudetto e Coppa Italia. In totale, ha conquistato 16 trofei alla guida del club nerazzurro.