“Parlo io e chi perde sta zitto, è la democrazia”: polemica sulla sindaca di Collepasso (Lecce) – Video

“Il sindaco sono io e parlo io. Che perde sta zitto, è la democrazia”. Esplode la polemica a Collepasso, in provincia di Lecce, dove la sindaca Laura Manta è accusata di aver proferito in Consiglio comunale parole offensive verso i colleghi della minoranza. La frase, che si può ascoltare nel video, è stata pronunciata durante una discussione sulla mensa scolastica: “Ve lo dico in ogni seduta, quando diventerete sindaci voi parlerete sempre, oggi il sindaco sono io e parlo io. Cosi funziona. È democrazia. Chi perde sta zitto, chi vince può parlare”. A sollevare il caso è stata la consigliera comunale del M5s, Eliana Vantaggiato, che ha annunciato di aver segnalato l’accaduto “alle autorità competenti”, confidando “in un pronto intervento a tutela della democrazia, della legalità e della serenità della comunità”. Sul caso è intervenuto anche il coordinatore M5s per la provincia di Lecce e già senatore, Iunio Valerio Romano, secondo il quale “chi vince governa ma il diritto di opporsi all’azione di governo è inviolabile”. Manta è stata eletta sindaca nell’ottobre 2021 a capo della lista civica ‘Collepasso impegno comune’.