Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 9:36

“Parlo io e chi perde sta zitto, è la democrazia”: polemica sulla sindaca di Collepasso (Lecce) – Video

di F. Q.
Icona dei commenti (10)
Fanno discutere le parole di Laura Manta, prima cittadina del Comune in provincia di Lecce
Icona dei commenti Commenti

“Il sindaco sono io e parlo io. Che perde sta zitto, è la democrazia”. Esplode la polemica a Collepasso, in provincia di Lecce, dove la sindaca Laura Manta è accusata di aver proferito in Consiglio comunale parole offensive verso i colleghi della minoranza. La frase, che si può ascoltare nel video, è stata pronunciata durante una discussione sulla mensa scolastica: “Ve lo dico in ogni seduta, quando diventerete sindaci voi parlerete sempre, oggi il sindaco sono io e parlo io. Cosi funziona. È democrazia. Chi perde sta zitto, chi vince può parlare”. A sollevare il caso è stata la consigliera comunale del M5s, Eliana Vantaggiato, che ha annunciato di aver segnalato l’accaduto “alle autorità competenti”, confidando “in un pronto intervento a tutela della democrazia, della legalità e della serenità della comunità”. Sul caso è intervenuto anche il coordinatore M5s per la provincia di Lecce e già senatore, Iunio Valerio Romano, secondo il quale “chi vince governa ma il diritto di opporsi all’azione di governo è inviolabile”. Manta è stata eletta sindaca nell’ottobre 2021 a capo della lista civica ‘Collepasso impegno comune’.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione