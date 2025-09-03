Il portiere del Messico stava per firmare in seconda divisione spagnola, ma uscito dalla stanza non è più rientrato per firmare

Memo Ochoa si è reso protagonista di quello che può essere l’affare saltato più incredibile della storia del calciomercato. Il portiere messicano, 40 anni, non ne vuole sapere di smettere e in vista dei Mondiali 2026 stava per firmare con il Burgos, in seconda divisione spagnola. Accordo trovato, visite mediche superate e viaggio in sede per le firme. Ed è proprio lì che l’accordo è saltato. Nel momento in cui doveva firmare il contratto, il numero uno del Messico ha chiesto delle modifiche al contratto.

Ma mentre il club discuteva delle modifiche e preparava tutte le carte necessarie, Ochoa è uscito con permesso per bere un caffè. Il problema è che nella stanza per firmare non è mai più tornato. Da quel momento il portiere non ha più risposto alle chiamate e non è più stato reperibile nonostante il club lo abbia cercato con ogni mezzo. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il portiere non avrebbe gradito la modifica all’ingaggio, secondo lui ben al di sotto dal minimo previsto nel campionato.

Come se ciò non bastasse, il Burgos avrebbe chiesto di ottenere anche il 60% dei ricavi dagli sponsor: forse troppo per Ochoa, che sicuramente avrebbe portato enormi benefici con la sua immagine. Gli spagnoli hanno così ripiegato su Jesus Ruiz, estremo difensore del Racing de Ferrol, ma questa rimarrà una delle storie più curiose e strane della storia del calciomercato.

Chi è Memo Ochoa

Considerato il più grande portiere della storia del calcio messicano, Memo Ochoa detiene diversi record con la sua nazionale. È infatti il portiere con più presenze del Messico (152 totali) ma soprattutto è tra i pochi ad aver partecipato a cinque fasi finali del campionato del mondo (record di cinque partecipazioni nel 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, primato condiviso con Antonio Carbajal, Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon, Rafael Márquez, Andrés Guardado, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo). Ha giocato anche in Italia: nel 2022/23 con la Salernitana.