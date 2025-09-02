Serie C, un altro caso: 11 punti di penalizzazione per il Rimini. E intanto i big vanno via e la squadra non può allenarsi allo stadio

La sentenza attesa dopo il deferimento di inizio agosto alla fine è arrivata. Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Rimini (Girone B di Serie C) con un’ammenda di 5mila euro e 11 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva per una serie di violazioni di natura amministrativa. Una penalizzazione che arriva dopo il deferimento e complica ulteriormente il cammino del club biancorosso. Intanto c’è un grande, grandissimo, enorme punto interrogativo: chi giocherà e dove si giocherà la partita contro la Ternana?

Partiamo dal primo punto. Chi giocherà. Nelle ore conclusive di mercato sono andati via i migliori, gli unici ad avere richieste. Giacomo Parigi al Latina, Luca Falbo al Ravenna, Marco Garetto alla Ternana, Leonardo Ubaldi alla Cavese e Cristian Langella al Cosenza. E poi ha risolto il contratto anche Linas Megelaitis, ora libero di accasarsi altrove. Di contro sono arrivati tantissimi giovani, che saranno sicuramente giovani di qualità, ma di certo l’addio dei pezzi forti e l’arrivo di tante scommesse aggiungono una serie di ulteriori perplessità che non lasciano tranquilli i tifosi.

E poi c’è il dubbio del dove si giocherà la sfida contro la Ternana. Perché nella giornata di martedì la squadra ha trovato i lucchetti al “Romeo Neri” e non ha potuto svolgere l’allenamento. Non c’è l’autorizzazione per giocatori e tecnici per entrare allo stadio. Come riportato da newsrimini.it, la società ha pagato la rata martedì mattina, ma al Comune non risulta abbia avanzato richiesta per l’utilizzo dell’impianto. La società sostiene invece di averla presentata in data 29 agosto.

Il match contro la Ternana è previsto per sabato 7 settembre alle 20:30 e a oggi il Rimini non sa ancora se potrà accedere all’impianto per allenarsi e giocare la terza giornata del girone B di Serie C. 11 punti di penalizzazione (-10 in classifica dopo il pareggio contro la Vis Pesaro), fuga dei calciatori e arrivo di diversi giovani, incognita stadio: il cammino della squadra biancorossa nella stagione 2025/26 di Serie C comincia decisamente in salita. E pensare che circa cinque mesi fa (8 aprile 2025) il club romagnolo vinceva la Coppa Italia di categoria.