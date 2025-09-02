Un’esplosione violentissima, avvertita in tutta la zona, ha scosso la mattinata di Meta di Sorrento. Poco prima delle 8 di oggi, martedì 2 settembre, un’abitazione in via Cristoforo Colombo è stata devastata da una deflagrazione che ha causato la morte di due persone, una coppia di anziani che viveva all’interno. Le vittime sono Raffaele Cretella, 83 anni, e Rosa Formato, 81 anni.

Secondo una prima, sommaria ricostruzione effettuata dai Carabinieri della compagnia di Sorrento e della stazione di Piano di Sorrento, intervenuti immediatamente sul posto, l’esplosione sarebbe stata causata da una probabile fuga di gas. Il boato ha completamente distrutto l’appartamento della coppia, non lasciando loro scampo. In seguito alla deflagrazione si è sviluppato un incendio, che si è propagato anche a due abitazioni vicine, fortunatamente senza provocare danni ingenti o ulteriori feriti.

L’allarme è stato dato dai residenti, spaventati dal forte boato. Sul luogo della tragedia sono giunti in forze i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, oltre ai Carabinieri. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due anziani. I Vigili del Fuoco e i Carabinieri hanno immediatamente messo in sicurezza l’intera area per consentire i rilievi tecnici e prevenire ulteriori rischi. Le indagini per accertare con esattezza le cause della tragedia sono in corso, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Saranno le verifiche tecniche all’interno dell’appartamento a dover confermare o meno l’ipotesi della fuga di gas e a chiarire l’origine della scintilla che ha innescato l’esplosione.