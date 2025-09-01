“Robert Kennedy Jr mette a repentaglio la salute di tutti gli americani”. L’ennesimo scontro sul corpo del sistema sanitario Usa, martoriato dai primi mesi della nuova gestione Trump, arriva da nove ex direttori del Cdc (Centers for Disease Control and Prevention) che hanno accusato il segretario alla Salute per le purghe in corso nell’agenzia dopo il siluramento della direttrice Susan Monarez. In una lettera aperta sul New York Times gli ex top manager, tra cui Tom Frieden – che ha prestato servizio durante i due mandati di Barack Obama – e Anne Schuchat che ha guidato il Cdc all’inizio del primo mandato di Donald Trump scrivono: “Il segretario Kennedy ha licenziato migliaia di dipendenti della sanità pubblica e ha drasticamente ridotto i programmi volti a proteggere gli americani da cancro, malattie cardiache, ictus, inquinamento da piombo, infortuni e violenza. Ciò che ha fatto al Cdc e al sistema sanitario nazionale, in particolare decidendo di licenziare Susan Monarez – si legge ancora – è diverso da qualsiasi cosa abbiamo visto all’agenzia e diverso da qualsiasi cosa il nostro Paese abbia mai sperimentato”, attaccano gli esperti. “Questo è inaccettabile e dovrebbe essere un campanello d’allarme per tutti gli americani, indipendentemente dalle loro inclinazioni politiche”.

Campanello d’allarme che evidentemente non risuona alle orecchie del presidente. Al contrario, la lettera sul New York Times arriva nel giorno in cui Donald Trump ha invitato le aziende farmaceutiche a “giustificare il successo” dei vaccini contro il Covid. Nel pieno delle polemiche, Trump ha scritto sui social: “È molto importante che le aziende farmaceutiche giustifichino il successo dei loro vari farmaci contro il Covid. Molti pensano che siano un miracolo che ha salvato milioni di vite. Altri non sono d’accordo! Con i Cdc fatto a pezzi su questa questione, voglio la risposta, e la voglio subito. Mi sono state mostrate informazioni da Pfizer e altri, che sono straordinarie, ma non sembrano mai mostrare quei risultati al pubblico. Perché no???” Trump ha accusato le aziende di guardare sempre al “prossimo obiettivo” e lasciare “che tutti si facciano a pezzi, compresi Bobby Kennedy Jr. e il Cdc. Il presidente ha quindi esortato le aziende a “fare chiarezza su questo caos, in un modo o nell’altro” e ha detto di sperare che l’Operation Warp Speed sia stata “tanto ‘brillante’ quanto molti dicono”. Non è chiaro quali dati esatti Trump voglia che le aziende forniscano, visto che molti dei dati sono stati pubblicati sulle riviste scientifiche.