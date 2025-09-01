Influencer scalano il muro anti-migranti sul confine Usa-Messico: “È facile”. Indignazione e polemiche – Video

Da giorni sono virali sui social media, creando anche polemiche e indignazione, i video di diversi content creator statunitensi che scalano il muro al confine con il Messico. Uno di loro, David Orin (qui in video), ha perfino ironizzato che l’impresa è “facile” e se ci è riuscito lui ce la possono fare anche i migranti. Naturalmente la realtà è molto diversa, soprattutto da quando Donald Trump ha deciso una stretta sull’immigrazione, rafforzando non solo la barriera al confine sud degli Stati Uniti ma anche la presenza di polizia e soldati una volta superato il muro.