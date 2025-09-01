Sembrava chiudersi senza squilli il calciomercato dell’Inter, reduce dalla sconfitta interna per 1-2 contro l’Udinese a San Siro. E proprio la partita persa contro i friulani potrebbe aver fatto scattare un campanello d’allarme alla dirigenza nerazzurra: la difesa non dà garanzie, per vari motivi. Per questo motivo la società capitanata da Beppe Marotta ha chiuso per Manuel Akanji, difensore centrale del Manchester City inseguito a lungo dal Milan nel corso dell’estate.

Accordo tra club sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15. Diritto che diventa a obbligo in caso di vittoria dello Scudetto dei nerazzurri. Operazione chiusa dall’Inter nel giro di poche ore, visto anche l’interesse del Marsiglia per Benjamin Pavard. Il club francese vorrebbe il calciatore in prestito, l’Inter non ha inizialmente aperto alla formula ma dopo l’arrivo di Akanji, anche Pavard potrebbe lasciare Milano a titolo temporaneo. Il difensore ha aperto alla destinazione, con le parti che stanno trattando sullo stipendio. L’operazione si può chiudere adesso con l’ok dei nerazzurri dopo l’ormai prossimo arrivo a Milano di Akanji con la stessa formula.

possibilità di continuare a giocare la Champions League con i colori nerazzurri. Competizione che chiaramente con il Milan non avrebbe potuto disputare. L'affare è ormai chiuso e il calciatore è atteso a Milano in giornata per formalizzare tutti gli accordi. Anche l'Inter così non finirà il calciomercato estivo a bocca asciutta e – come le altre big, tra cui Juve e Milan – ha portato a segno un colpo last minute. Manuel Akanji, 30 anni, aveva rifiutato il Milan pochi giorni fa: adesso ha scelto di accettare l'Inter convinto dalla

Akanji all’Inter: chi è il difensore svizzero

30 anni, Manuel Akanji è un difensore centrale svizzero con grandissima esperienza a livello internazionale. Per caratteristiche è un centrale che all’Inter manca: fisico, ma anche reattivo, veloce e con buone qualità tecniche. Dopo aver indossato le maglie di Winterthur e Basilea in patria, è stato acquistato dal Borussia Dortmund nel 2017/18. Qui è rimasto quattro anni, giocando 158 partite e segnando 4 gol. Al termine della stagione 2021/22 è stato il Manchester City a decidere di investire su di lui, pagandolo 20 milioni. In tre stagioni alla corte di Pep Guardiola, ha disputato 136 partite totali.