La sede yemenita del World Food Program (Wfp), agenzia delle Nazioni Unite per l’alimentazione, è stata presa d’assalto dai miliziani Houthi, che controllano la città e che durante l’attacco hanno arrestato almeno uno dei dipendenti. È successo a Sanàa, capitale dello Stato, nella mattinata del 31 agosto e a riportarlo è stato lo stesso portavoce dell’agenzia, Abeer Etera, all’Associated Press. Nell’assalto i miliziani hanno anche perquisito gli uffici dell’Unicef. Ammar Ammar, portavoce dell’Unicef, ha affermato che c’è “una situazione in corso”, non aggiungendo altri dettagli.

“Gli uffici del Wfp a Sanàa sono stati presi d’assalto dalle forze di sicurezza locali che hanno arrestato un membro del personale, e si segnalano altri arresti in altre zone”, ha dichiarato l’agenzia Onu, che in Italia è conosciuta come Pam (Programma alimentare mondiale) e che ha la sua sede centrale a Roma. “La detenzione arbitraria del personale umanitario è inaccettabile”, ha aggiunto il Wfp.

Immagine di repertorio