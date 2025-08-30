Insulti antisemiti, svastiche, croci celtiche e due bandiere rubate. Un atto vandalico in piena regola alla festa dell’Unità alla Schiranna, Varese, è stato compiuto la notte prima della partecipazione della segretaria Elly Schlein. A scoprirlo i volontari della festa, che si sono recati nella zona nel pomeriggio di sabato 30 agosto e si sono messi al lavoro per ripulire i tendoni imbrattati da quella che sembra essere stata un’incursione da parte dell’estrema destra, anche se al momento non c’è stata alcuna rivendicazione.

“Ieri sera siamo rimasti fino a tarda ora e non c’era nulla. Inaccettabile, ma non abbiamo paura”, ha commentato all’Adnkronos la segretaria provinciale del Pd, Alice Bernardoni. “Siamo abituati perché episodi simili erano già accaduti l’anno scorso e due anni fa. Noi però continuiamo a essere antifascisti – ha aggiunto – non abbiamo paura di queste provocazioni e proseguiamo con il nostro lavoro con determinazione”.