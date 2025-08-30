Il M5s ha deciso di destinare un milione di euro delle restituzioni dei parlamentari e dei consiglieri regionali in aiuti alla popolazione di Gaza. L’iniziativa, annunciata venerdì dal leader Giuseppe Conte, è stata approvata dagli iscritti al Movimento 5 stelle mediante lo strumento della consultazione in rete. Hanno partecipato alla votazione in oltre 25mila, circa un quarto degli aventi diritto, e l’esito è stato plebiscitario: 24.479 sì. La donazione andrà all’iniziativa dell’associazione Music for Peace che, in collaborazione con altre organizzazioni, si unirà alla Global Sumud Flotilla, in partenza proprio verso la Striscia di Gaza.

Il fondo da cui il M5s attinge per la donazione è quello in cui vengono appunto raccolti i soldi che gli eletti Cinquestelle si tagliano dal loro stipendio. Il progetto, ha spiegato lo stesso Conte su Fb, “comprende aiuti umanitari e generi alimentari per la popolazione stremata di Gaza”. “Dovete essere voi iscritti e attivisti a decidere”, ha spiegato il leader. Il voto si è tenuto dalle 10 alle 22 di ieri e ha dato il via libera.

“Nella striscia di Gaza – ha scritto Conte presentato la proposta – continuano le plateali e sistematiche violazioni del diritto internazionale umanitario da parte del governo criminale di Netanyahu nei confronti del popolo palestinese. Siamo ormai al cospetto di una gravissima emergenza umanitaria. Abbiamo deciso di dare un aiuto concreto alla popolazione stremata dalla guerra e dalla carestia“. “Per questa finalità, nell’ambito delle iniziative di carattere nazionale destinate ad alleviare la crisi umanitaria della popolazione palestinese a Gaza – aggiunge – proponiamo di aderire all’iniziativa dell’associazione Music for Peace che, in collaborazione con altre organizzazioni, si unirà alla Global Sumud Flotilla, che ha avviato una raccolta urgente di aiuti umanitari da portare alla popolazione palestinese”.