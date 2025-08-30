Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 19:16 del 30 Agosto

Incidente aereo nel Vercellese, ultraleggero precipita e prende fuoco: morti il pilota e la figlia

di F. Q.
Incidente aereo nel Vercellese, ultraleggero precipita e prende fuoco: morti il pilota e la figlia
Icona dei commenti Commenti

Un aereo ultraleggero è precipitato nel Vercellese nella mattinata del 30 agosto. Il velivolo era decollato da Casale Monferrato ed è precipitato in una risaia tra i comuni di Crescentino e Livorno Ferraris, prendendo poi fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, a bordo c’erano il pilota Massimiliano Monticone, impiegato presso la Enav, e la figlia Simona, 18 anni: entrambi sono morti sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Livorno Ferraris, che hanno messo in sicurezza l’ultraleggero, e i sanitari del 118.

I commenti a questo articolo sono attualmente chiusi.