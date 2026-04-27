Numerosi gli interventi ai quali è stata sottoposta la piccola. Intanto le indagini per lesioni sono a carico di ignoti

È stata salvata con un’operazione chirurgica d’urgenza – e non amputata, come appreso in un primo momento – la gamba della bambina di 18 mesi che era stata travolta dal trattorino tosaerba guidato dal padre, sabato pomeriggio a Loria (Treviso). L’intervento è avvenuto all’ospedale di Padova, dove la piccola era stata trasportata d’urgenza. Ora è sotto osservazione presso la Terapia intensiva pediatrica, e le sue condizioni sono stabili, anche se ancora non tali da sciogliere la prognosi.

Arrivata con la massima urgenza a bordo di un elisoccorso, la bambina è ricoverata da due giorni nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale di Padova. Assieme a lei i genitori di 29 e 30 anni che, dopo aver assistito all’attimo fatale in cui la bimba è stata travolta dal tosaerba, l’avevano portata in un primo momento al pronto soccorso di Castelfranco Veneto.

Secondo le prime ricostruzioni tutto sarebbe partito da una manovra: mamma e figlia giocavano in giardino, il papà tagliava l’erba, il trattorino avrebbe svoltato e in quell’istante la piccola sarebbe rimasta incastrata sotto la ruota. Fortunatamente il corpicino della piccola non ha toccato le lame ma l’impatto e il peso del mezzo sono stati sufficienti a mettere a rischio la sua vita fin dal primo istante.

Il papà è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati della Procura di Treviso. L’atto, che consente all’uomo di poter nominare un proprio consulente per la perizia tecnica sulla situazione medica della figlia, e che legittima il sequestro del mezzo a lui intestato, ha come ipotesi di reato quella di lesioni colpose gravissime. Il reato è procedibile a querela di parte e per questo, data la giovanissima età della parte lesa, sarà verosimilmente nominato un curatore, essendo improbabile che la madre, unica altra figura con potestà genitoriale rispetto alla bambina, possa agire in tal senso. .