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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 11:13 del 27 Aprile

Azzannata dal pitbull mentre gli dava da mangiare: amputata la gamba alla padrona, cane abbattuto

di Redazione Cronaca
Il cane ha aggredito la proprietaria con violenza tanto che i poliziotti sono stati costretti ad abbatterlo per fermare l'aggressione
Azzannata dal pitbull mentre gli dava da mangiare: amputata la gamba alla padrona, cane abbattuto
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Azzannata dal proprio pitbull mentre gli portava il cibo: una donna residente nella zona dello Schiappone, nel comune di Barano d’Ischia, ha perso una gamba ed è ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

L’aggressione da parte dell’animale sarebbe avvenuta all’interno della casa dove era custodito. La donna, proprietaria del cane insieme al compagno che in quel momento era ricoverato in ospedale, si sarebbe avvicinata con il cibo ma all’improvviso, per cause ancora da chiarire, il pitbull avrebbe perso il controllo e si sarebbe avventato sulla padrona.

L’attenzione dei vicini è stata richiamata dalle forti urla di dolore della donna assalita con un violenza inaudita. Il cane infatti non ha mai mollato la presa e per questo motivo, una volta giunti sul posto i poliziotti, è stato necessario abbatterlo per mettere fine all’aggressione.

La donna è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno. Qui i medici hanno dovuto intraprendere un delicato intervento chirurgico che è terminato con l’amputazione della gamba a causa delle lesioni irreversibili. La paziente è attualmente in prognosi riservata.

Secondo alcune testimonianze dei vicini, il pitbull aveva già manifestato in passato comportamenti aggressivi nei confronti dei proprietari stessi e di altri cani da loro accuditi.

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