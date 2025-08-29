Il mondo FQ

Abusi online, Meloni: “Disgustata, solidarietà alle vittime. Protezione della privacy sempre più decisiva”

di F. Q.
La premier commenta la vicenda, esplosa in questi giorni, dei gruppi online in cui si condividono foto femminili senza consenso: "Sanzionare i responsabili senza sconti"
“Sono disgustata da ciò che è accaduto, e voglio rivolgere la mia solidarietà e vicinanza a tutte le donne che sono state offese, insultate, violate nell’intimità dai gestori di questo forum e dai suoi “utenti”. È avvilente constatare che nel 2025 ci sia ancora chi consideri normale e legittimo calpestare la dignità di una donna e farne oggetto di insulti sessisti e volgari, nascondendosi per di più dietro l’anonimato o una tastiera”. In un colloquio con il Corriere della sera, Giorgia Meloni commenta così la vicenda, esplosa in questi giorni, del sito Phica.eu, un forum – ora chiuso – in cui venivano postate e commentate, sessualizzandole, le foto di moltissime donne con ruoli pubblici, inclusa la stessa premier. Il caso è emerso quasi in contemporanea a quello del gruppo Facebook “Mia Moglie”, dove invece venivano “dati in pasto” agli utenti scatti intimi, spesso rubati, di donne da parte dei loro compagni e mariti. “Confido nelle autorità competenti affinché i responsabili siano individuati nel più breve tempo possibile e sanzionati con la massima fermezza, senza sconti”, afferma Meloni. “Nel nostro ordinamento, la diffusione senza consenso di contenuti destinati a rimanere privati è un reato e si chiama revenge porn“, sottolinea.

Meloni poi amplia il ragionamento: “La cronaca di questi giorni e i casi sempre più diffusi ci dicono che ciò avviene non più soltanto per “vendetta”, e che la protezione dei nostri dati e della nostra privacy è sempre più decisiva nel nostro tempo. Perché un contenuto intimo può diventare pubblico in pochissimi istanti e spesso impossibile da rimuovere dal web, e questo può devastare la vita di una persona, oltre che della sua famiglia e dei suoi cari. Un contenuto che si considera innocuo può trasformarsi, nelle mani sbagliate, in un’arma terribile. E di questo dobbiamo essere tutti consapevoli”. a responsabilità personale, l’educazione digitale e l’uso consapevole della rete e degli strumenti digitali, la segnalazione immediata alla Polizia postale e al Garante della privacy — quando si ha il sospetto di essere vittime di una diffusione illecita — sono le migliori difese a disposizione per tutelare noi stessi e chi abbiamo intorno a noi

