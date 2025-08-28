Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 12:45

Farnesina e politica estera, Tajani in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri: la diretta

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
Sarà il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a parlare di fronte a giornalisti e telecamere
Icona dei commenti Commenti

Alle 15 è in programma il Consiglio dei ministri e, a seguire, la conferenza stampa a Palazzo Chigi. Sarà il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a parlare di fronte a giornalisti e telecamere. In Cdm si darà il via libera alla riforma della Farnesina. Attese le domande al ministro sulla situazione internazionale (Gaza e Ucraina).

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione