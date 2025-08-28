Farnesina e politica estera, Tajani in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri: la diretta

Alle 15 è in programma il Consiglio dei ministri e, a seguire, la conferenza stampa a Palazzo Chigi. Sarà il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a parlare di fronte a giornalisti e telecamere. In Cdm si darà il via libera alla riforma della Farnesina. Attese le domande al ministro sulla situazione internazionale (Gaza e Ucraina).