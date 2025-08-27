Il Milan è un cantiere aperto: Harder in bilico, Allegri chiede due fedelissimi e un altro rinforzo

Il Milan di oggi non sarà quello di domani, è una certezza: da qui a lunedì 1 settembre, quando alle ore 20 terminerà il calciomercato, la fisionomia rossonera cambierà ancora. Perché gli acquisti che sono arrivati non bastano, e certe risposte che Allegri (non) ha ricevuto dal campo hanno subito fatto suonare un campanello d’allarme. Le prime strategie del club prevedevano l’arrivo di Harder, che ha dato l’assenso: il suo acquisto però non si è sbloccato. A proposito: per l’attaccante dello Sporting non si registrano ancora novità. E non è un fattore così comune, a pochi giorni dalla fine della sessione. L’acquisto è in bilico, nonostante siano stati trovati gli accordi nella giornata di lunedì, perché i portoghesi non hanno ancora chiuso per il sostituto. Il Milan non vuole più aspettare e sarebbe abbastanza clamoroso il fatto che l’operazione salti, visto che il suo arrivo è stato pensato per rimpiazzare quello, sempre saltato, di Boniface.

Ma è qui che si gioca la partita. Allegri chiede rinforzi e ne vorrebbe uno per reparto. Il difensore è quello più difficile da raggiungere. Il centrocampista è più facile. L’attaccante è quasi obbligatorio. E se si parte da quest’ultimo, si torna al punto di cui sopra: la situazione di Harder e quel nome di Vlahovic che continua da aleggiare. Allegri lo conosce, sa come valorizzare l’attaccante che ha già avuto per diverse stagioni alla Juventus e con cui ha costruito un buon rapporto. Sarebbe quell’usato sicuro che permetterebbe di avere più in fretta la squadra che l’allenatore ha in mente per arrivare a fine anno a raggiungere l’obiettivo dichiarato della Champions League.

Un obiettivo che si può raggiungere solo se tutte le componenti funzioneranno. E per farlo, l’allenatore chiede giocatori esperti, che conoscano il campionato e che magari conoscano i suoi metodi. Come Rabiot. Vale lo stesso discorso fatto per Vlahovic: il centrocampista sarebbe di sicuro affidamento e con il Marsiglia la situazione dopo la rissa con Rowe (ora passato al Bologna) e le parole durissime di De Zerbi è abbastanza compromessa. Può salutare i francesi? Sì. Ma per arrivare al Milan bisogna prima di tutto che l’offerta sia giusta e che accontenti anche il Marsiglia (che chiede più di 15 milioni). Adrien e Max sono un binomio che a Torino ha funzionato molto bene, per questo è qualcosa di più che una suggestione. Ma la pista non è facilmente percorribile, soprattutto se non ci saranno altre uscite.

E gli indiziati sono due: Chukwueze è in trattativa con il Fulham che offre circa 20 milioni di euro, mentre su Musah c’è da tempo l’Atalanta. Il centrocampista potrebbe essere rimpiazzato proprio da Rabiot (più indietro le quotazioni di Fabbian del Bologna), ma ogni discorso in questo caso è posticipato a sabato, quando si sarà già giocato l’anticipo della seconda giornata che vedrà i rossoneri impegnati in casa del Lecce. Da quel giorno, ne mancheranno solo tre per sistemare la squadra. E si prevede che saranno veramente convulsi. Tra desideri e richieste, sogni e speranze: questo Milan cambierà pelle. Come, ancora non si sa: è tutto un cantiere aperto, nonostante il periodo.