Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 16:35

Serata musicale finisce con l’arrivo dei carabinieri: “Venduti 800 euro di alcolici a minori”

di Vincenzo Iurillo
Blitz allo stabilimento 'Katarì', sulla costiera sorrentina. Serata dance da 1000 persone, oltre il limite dei 200 consentiti dalle norme di sicurezza
Serata musicale finisce con l’arrivo dei carabinieri: “Venduti 800 euro di alcolici a minori”
Icona dei commenti Commenti

E’ finita male la mega serata musicale con circa mille persone sul solarium del Katarì, popolare stabilimento balneare della costiera sorrentina che di notte si trasforma in un locale di successo. E’ finita con la visita dei militari dell’Arma, che hanno agito dopo la mezzanotte del 26 agosto ed hanno scoperto un gruppo di sette minorenni intorno a un tavolo con circa 800 euro di consumazioni “tutti spesi per alcolici”, si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa del comando provinciale dei carabinieri di Napoli.

Somministrare bevande alcoliche a minorenni è un illecito amministrativo (se hanno più di 16 anni) o un reato (nel caso di under 16). I carabinieri della Stazione di Sorrento, agli ordini del luogotenente Tommaso Canino, hanno quindi redatto una denuncia penale nei confronti dell’amministratore e del proprietario dell’attività allestita sul tratto della Marina di Cassano che ricade nel territorio di Sant’Agnello. L’informativa sarà trasmessa alla Procura di Torre Annunziata guidata da Nunzio Fragliasso.

La serata era animata da un dj set con un performer da centinaia di migliaia di follower, ed ha attirato un numero di persone molto superiore ai 200 che, secondo quanto previsto dalle norme di sicurezza vigenti, avrebbero potuto al massimo parteciparvi. L’informativa sottolineerà anche questo dato.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione