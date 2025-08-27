E’ finita male la mega serata musicale con circa mille persone sul solarium del Katarì, popolare stabilimento balneare della costiera sorrentina che di notte si trasforma in un locale di successo. E’ finita con la visita dei militari dell’Arma, che hanno agito dopo la mezzanotte del 26 agosto ed hanno scoperto un gruppo di sette minorenni intorno a un tavolo con circa 800 euro di consumazioni “tutti spesi per alcolici”, si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa del comando provinciale dei carabinieri di Napoli.

Somministrare bevande alcoliche a minorenni è un illecito amministrativo (se hanno più di 16 anni) o un reato (nel caso di under 16). I carabinieri della Stazione di Sorrento, agli ordini del luogotenente Tommaso Canino, hanno quindi redatto una denuncia penale nei confronti dell’amministratore e del proprietario dell’attività allestita sul tratto della Marina di Cassano che ricade nel territorio di Sant’Agnello. L’informativa sarà trasmessa alla Procura di Torre Annunziata guidata da Nunzio Fragliasso.

La serata era animata da un dj set con un performer da centinaia di migliaia di follower, ed ha attirato un numero di persone molto superiore ai 200 che, secondo quanto previsto dalle norme di sicurezza vigenti, avrebbero potuto al massimo parteciparvi. L’informativa sottolineerà anche questo dato.