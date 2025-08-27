Meteora e nulla di più in Italia, capocannoniere e idolo in Brasile. Oggetto misterioso con Juventus e Frosinone (anche a causa di ripetuti infortuni), oggi Kaio Jorge brilla con il Cruzeiro e farà il suo esordio con la maglia della Seleção. I 17 gol (e 5 assist) in 30 partite hanno convinto il ct Ancelotti e Jorge ringrazia così sui social: “Il mio sogno d’infanzia si è avverato. Sono così felice di questa opportunità”.

Serviva tornare in Sud America per rivedere la miglior versione di Kaio Jorge, la stessa che nel 2021 gli aveva permesso di sperimentare la sua prima esperienza europea con la maglia bianconera. Recordman e baby fenomeno con il Santos, il “menino d’oro” – così viene soprannominato – non è mai riuscito a esprimersi al meglio in Serie A. Oggi, è arrivata la prima convocazione con il Brasile per le partite di settembre di qualificazione al Mondiale 2026. “Ha segnato tantissimi goal ed è il miglior marcatore del campionato brasiliano. È giovane, ma ha già esperienza internazionale per aver giocato in Italia. Si è meritato questa convocazione per quello che sta facendo”, ha dichiarato il ct.

Origini umili e calcio a 5

Chi nasce a Olinda (comune del Brasile nello Stato del Pernambuco) può ambire a diventare un venditore ambulante oppure il più grande conoscitore del carnevale della città, uno dei più importanti e tradizionali del Paese. Kaio Jorge, invece, ha investito subito sul suo sogno partendo dal basso: prima di diventare un giocatore del Santos, infatti, il classe 2002 ha iniziato con il calcio a 5. Qualità ben visibili e talento puro sono fondamentali per il suo arrivo al Santos. Per finanziare la sua carriera, la madre ha venduto profumi, mobili e gioielli. Qualche anno più tardi, i due hanno preso lo stesso aereo in direzione Torino.

Il recordman del Santos

L’esordio in prima squadra è arrivato all’età di 16 anni, come il più classico dei predestinati. L’impatto è di quelli forti: Jorge incanta e fa sognare. Lo chiamano anche “fulmine”, merito di un gol segnato dopo appena 11,4 secondi. Nel mezzo, contribuisce alla vittoria del Brasile nel mondiale U17 del 2019: mette la sua firma per 5 volte, finale contro il Messico compresa.

Il periodo buio in Italia

Nel 2021 arriva l’opportunità che non ti aspetti: in un duello di mercato con il Milan, la Juventus strappa il calciatore ai rossoneri. Kaio Jorge è uno dei calciatori più giovani in un ambiente, quello bianconero, in totale rivoluzione. Il brasiliano gioca qualche spezzone di gara, poi arriva il grave infortunio: lesione del tendine rotuleo. Jorge sta fuori più di un anno e sparisce dai radar. Il Frosinone prova a concedergli una chance, ma l’attaccante non trova la giusta continuità. La sua esperienza italiana si concluderà con 29 presenze e 3 gol.

L’idolo di una città

Al suo ritorno in Brasile, la sua vita (e la sua carriera) prende una direzione inaspettata. Kaio Jorge torna a segnare e soprattutto ritrova il sorriso. Al Cruzeiro gioca con continuità e torna a fare il “fenomeno” con alcune giocate che sembrano riportarlo indietro nel tempo. Dopo una stagione da protagonista, la chiamata che aspettava da troppo tempo, quella della Seleção di Carlo Ancelotti. A Belo Horizonte tutti lo acclamano. È nata una stella? No, piuttosto è tornata a brillare come ai tempi del Santos. Intanto alcune squadre europee tornano a bussare alla sua porta. Ma ora, l’obiettivo di una vita si chiama nazionale. E Kaio Jorge, dopo la prima convocazione, vuole continuare a sognare.