Eto’o nella bufera in Camerun: accusato di corruzione, combine di partite e manipolazione elettorale

L’avvocato internazionale Emmanuel Nsahlai ha avviato una serie di azioni legali e internazionali nei confronti dell'ex attaccante di Inter e Barcellona
Tutto il Camerun parla di Samuel Eto’o. E questa volta non per le sue gesta calcistiche che hanno fatto la storia del paese africano, ma per una serie di reati di cui l’ex calciatore di Inter e Barcellona è accusato. Eto’o è infatti al centro di una bufera giudiziaria che rischia di rovinare l’intera immagine del calcio camerunese. Attuale presidente della Federazione Camerunese di calcio (FECAFOOT), Eto’o è stato accusato di diversi reati dopo che una coalizione di dirigenti calcistici del Paese, guidata dall’avvocato internazionale Emmanuel Nsahlai, ha avviato una serie di azioni legali e internazionali.

Le denunce – come riporta il Mundo Deportivo – sono state presentate al Ministero dello Sport e dell’Educazione Fisica del Camerun, al Comitato Etico della FIFA a Zurigo e alla Confederazione Africana di Calcio (CAF). Nelle varie richieste si chiede la revisione degli statuti della FECAFOOT, la sospensione provvisoria di Eto’o dai suoi incarichi e la trasmissione dei fascicoli alla FIFA per un’inchiesta più ampia.

Al centro delle accuse per l’ex attaccante del Barcellona ci sono la condanna di Eto’o in Spagna per frode fiscale (22 mesi di carcere, pena sospesa) risalente al 2022, presunti casi di corruzione e combine di partite della seconda divisione del Camerun, conflitto d’interessi con la società di scommesse 1xBet (di cui Il Fatto ha ampiamente parlato), il presunto dirottamento di circa 1,5 milioni di dollari provenienti da amichevoli internazionali contro Messico, Russia e Corea, la sospensione arbitraria per dieci anni del dirigente Guibai Gatama, accusato di essere voce critica all’interno della federazione, riforme statutarie considerate mirate a limitare la concorrenza elettorale.

“Non è un attacco a Eto’o come calciatore: la sua carriera è intoccabile. Si tratta di salvare la governance del calcio camerunese e restituirle i valori di integrità e fair play”, ha dichiarato il legale Nsahlai. Eto’o, eletto presidente nel 2021, è già stato al centro di diverse polemiche: nel 2024 la FIFA aveva deciso di sospenderlo per comportamento offensivo al Mondiale femminile U20, mentre in passato aveva ricevuto una multa per il contratto con 1xBet. Dopo la deludente eliminazione del Camerun in Coppa d’Africa, Eto’o aveva presentato le dimissioni, respinte però dalla federazione. Ora, invece, la situazione potrebbe cambiare.

