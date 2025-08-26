Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 16:29

Cambiaso squalificato dal giudice sportivo: salterà il big match contro l’Inter

di F. Q.
L'esterno della Juventus punito per la manata sul volto di Lovik che gli è costata il cartellino rosso contro il Parma
Cambiaso squalificato dal giudice sportivo: salterà il big match contro l’Inter
Icona dei commenti Commenti

Un cartellino rosso che pesa come un macigno sull’inizio di stagione di Andrea Cambiaso. L’esterno azzurro della Juventus è stato espulso contro il Parma nella prima giornata di Serie A per una manata in faccia a Lovik. Un gesto che non ha inficiato il risultato finale – i bianconeri di Igor Tudor hanno vinto 2 a 0 – ma che ora costa a Cambiaso due giornate di stop.

Il giudice sportivo, infatti, in merito alle partite della prima giornata di Serie A, ha squalificato per due turni il terzino bianconero per “avere, al 38esimo del secondo tempo, con il pallone non in contesa, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria”. Una giornata di stop anche per Ismael Kenneth Koné del Sassuolo.

Lo stop costa caro a Cambiaso, che salta due match per lui particolarmente significativi. Il primo domenica 31 agosto contro la sua ex squadra, il Genoa. Il secondo dopo la pausa per le Nazionali, sabato 13 settembre, allo Stadium contro l’Inter. Un’assenza pesante: l’esterno 25enne non sarà quindi a disposizione di Tudor per il primo big match della stagione.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione