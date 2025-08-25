La Juventus fa festa allo Stadium e debutta nella Serie A 2025/26 con 3 punti. I bianconeri battono il Parma 2-0 nella prima giornata grazie ai centravanti: decidono le reti di Jonathan David, al primo centro in Italia, e Dusan Vlahovic, entrato in campo per gli ultimi minuti di partita proprio al posto del canadese. Buona la prima per Igor Tudor, con un unico neo: il cartellino rosso rimediato da Andrea Cambiaso per una manata in faccia a Lovik. Un’espulsione sciocca, sia per il gesto in sé sia per le conseguenze: l’esterno italiano ora salterà due giornate.

“Non sono una persona violenta; nella mia vita non ho mai alzato le mani o fatto qualcosa di simile: oggi ho commesso un errore e voglio chiedere scusa ai miei compagni, a tutto lo staff, alla società e ai tifosi”, ha scritto Cambiaso sul suo profilo Instagram dopo la partita. Il 25enne ha aggiunto: “È stato un brutto gesto che non mi appartiene e di cui mi vergogno. Nella mia vita ho commesso errori e da ognuno ho sempre imparato molto: anche da questo imparerò, per diventare una persona migliore”. “Forza Juve, fino alla fine”, la conclusione del post social.

Il suo rosso quanto meno non ha avuto conseguenze nella prestazione della Juve di Tudor. I bianconeri sono stati brillanti soprattutto nella ripresa, dopo un primo tempo di studio. Al 59esimo il primo guizzo di Yildiz: serpentina sulla sinistra e cross basso a centro area che pesca l’esterno vincente di Jonathan David. Per il canadese è il primo gol italiano. Poi, dopo l’espulsione al minuto 83, il Parma non ha avuto nemmeno il tempo di provare l’assalto al pari. All’84esimo ha un altro assist di Yildiz permette a Vlahovic di raddoppiare. Il serbo entrato nei minuti finale al posto di David chiude la partita.

La Juventus denuncia insulti razzisti contro McKennie

“Al termine della partita contro il Parma, Weston McKennie è stato oggetto di espressioni discriminatorie di natura razzista, da parte di alcune persone presenti nel settore ospiti, mentre si allenava in campo con i compagni che non avevano preso parte alla gara”. Lo scrive la Juventus in un post pubblicato sul proprio profilo X. “La Juventus condanna con forza questo episodio e ogni manifestazione di razzismo e garantirà la massima collaborazione agli organi di giustizia sportiva per individuare i responsabili“, aggiunge il club bianconero.