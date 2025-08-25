Il ritorno di Ciro Immobile in Serie A è durato mezz’ora: l’attaccante del Bologna si è infortunato durante il primo tempo della gara persa contro la Roma, ora ci vorrà tempo e pazienza per rivederlo in campo con la maglia rossoblù. Il comunicato del club felsineo sul proprio sito ufficiale parla infatti di un infortunio grave: lesione del retto femorale destro che lo costringerà a un lungo stop.

Questo il comunicato del Bologna: “Gli esami cui sono stati sottoposti Nicolò Casale e Ciro Immobile hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado del bicipite femorale destro (tempi di recupero circa 3-4 settimane) e una lesione del retto femorale destro (tempi di recupero circa 8 settimane)”. L’attaccante quindi deve restare fermo ai box per circa due mesi. Lo stop non è breve, Immobile salterà almeno altre 7-8 giornate. E se Castro dovesse dare garanzie, l’attaccante ex Lazio potrebbe perdere il posto da titolare.

Il suo ritorno in Italia e la nuova avventura al Bologna non potevano cominciare nel modo peggiore. Immobile potrebbe rientrare a fine ottobre per i match contro Fiorentina e Torino, molto probabilmente però lo si rivedrà in campo addirittura a novembre, dopo la seconda pausa per le Nazionali. Per un attaccante di 35 anni è una situazione complicata: dovrà ritrovare il ritmo partita quando il campionato sarà ormai avviato.

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, dopo la sconfitta contro la Roma ha spiegato le sue sensazioni su Immobile: “Ha un entusiasmo incredibile. Ma oggi l’ho visto un po’ strano, ritornare nello stadio dove lui ha fatto la storia e costruito la carriera. Era un po’ teso, gli ho fatto una battuta dicendogli che se lo toglievo nei primi 5 minuti non si faceva male”. Il tecnico però aveva mostrato ottimismo: “Recupererà, ha spunto e ha fatto un ritiro strepitoso, ha numeri grandiosi. Non so dove è venuto fuori il problema, recupereremo anche lui”.

Prima dell’inizio del campionato, Immobile era considerato anche uno dei possibili outsider per la lotta allo scettro di capocannoniere. Un titolo che in carriera ha vinto 4 volte. Tra i favoriti ci sono Lautaro Martinez, Moise Kean, Jonathan David, Marcus Thuram, Lorenzo Lucca e Artem Dovbyk. Prima dell’infortunio contro la Roma, però, anche Immobile, rientrato in Italia dopo una stagione in Turchia con il Besiktas, era parte della lista dei possibili bomber della Serie A. Adesso invece l’obiettivo diventa tornare in campo.