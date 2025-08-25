Sono decine le vittime del duplice attacco lanciato questa mattina dall’Esercito israeliano (Idf) sull’ospedale Nasser di Khan Yunis. “Il bilancio provvisorio delle vittime è di 20 morti tra personale sanitario, pazienti, giornalisti e membri della protezione civile, oltre a decine di feriti, mentre i bombardamenti hanno causato panico e caos, interrompendo il lavoro del reparto operatorio e privando i pazienti e i feriti del loro diritto alle cure”, si legge in un comunicato stampa pubblicato su Telegram dal ministero della Salute di Gaza.

Le immagini mostrano le conseguenze immediate dell’attacco aereo in cui sono stati uccisi anche 5 giornalisti, che lavoravano tutti per media internazionali.