Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 16:47

Gaza, attacco aereo israeliano contro l’ospedale Nasser di Khan Yunis: il video

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
Le immagini mostrano le conseguenze immediate del bombardamento
Icona dei commenti Commenti

Sono decine le vittime del duplice attacco lanciato questa mattina dall’Esercito israeliano (Idf) sull’ospedale Nasser di Khan Yunis. “Il bilancio provvisorio delle vittime è di 20 morti tra personale sanitario, pazienti, giornalisti e membri della protezione civile, oltre a decine di feriti, mentre i bombardamenti hanno causato panico e caos, interrompendo il lavoro del reparto operatorio e privando i pazienti e i feriti del loro diritto alle cure”, si legge in un comunicato stampa pubblicato su Telegram dal ministero della Salute di Gaza.

Le immagini mostrano le conseguenze immediate dell’attacco aereo in cui sono stati uccisi anche 5 giornalisti, che lavoravano tutti per media internazionali.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione