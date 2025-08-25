Lavoravano per Reuters, Nbc, Al Jazeera e Associated Press. Reporter senza frontiere: "Israele sta facendo tutto il possibile per mettere a tacere le voci indipendenti che cercano di riferire sulla Striscia"

Un primo attacco che ha colpito l’ospedale, poi un secondo, arrivato quando i soccorritori e i giornalisti sono arrivati sul posto dopo il bombardamento. Per un’altra volta, l’ennesima, l’ospedale Nasser di Khan Yunis finisce nel mirino dell’esercito israeliano: 20 sono le persone rimaste uccise, tra le quali ci sono 5 giornalisti, che lavoravano tutti per […]