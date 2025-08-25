Il raid israeliano sull’ospedale a Gaza, poi di nuovo su soccorritori e reporter: uccise 20 persone, anche 5 giornalisti. Rsf: “Vogliono metterli a tacere”
Un primo attacco che ha colpito l’ospedale, poi un secondo, arrivato quando i soccorritori e i giornalisti sono arrivati sul posto dopo il bombardamento. Per un’altra volta, l’ennesima, l’ospedale Nasser di Khan Yunis finisce nel mirino dell’esercito israeliano: 20 sono le persone rimaste uccise, tra le quali ci sono 5 giornalisti, che lavoravano tutti per […]