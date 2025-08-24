“Stando agli ultimi dati l’80% dei francesi non vede l’ora che Macron se ne vada“. Nuovo affondo contro il presidente francese Emmanuel Macron, del vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini ospite a un evento della Lega in Trentino.

Il leader del Carroccio, dal palco di Pinzolo definisce Macron “un po’ permaloso“, dicendo che le parole “attaccati al tram“, dette in risposta “a un giornalista che tre giorni fa mi ha chiesto cosa ne pensassi di Macron che parla ancora di invio di soldati europei a combattere in Ucraina” non sono “un insulto”.

“C’è qualcuno pronto a mandare suo figlio a combattere e morire in Russia? – chiede Salvini al pubblico – Più che mandare gli altri a morire per guerre non nostre, noi dovremmo lavorare tutti per la pace. Ho solo detto questo: sono contrario a mandare i nostri figli a combattere in Ucraina. Non l’ho insultato. Siccome sono mesi che ribadisce la guerra, l’ombrello nucleare, i missili, l’esercito europeo , se hai così voglia di partire vai tu”.

“Macron è al minimo storico della popolarità in casa sua – ha attaccato ancora – Per questo hanno fatto tutto sto balletto, non ne sta facendo una giusta. Un igorno attacca Trump, poi Putin, poi Netanyahu e poi il governo italiano”.