Dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha schierato la Guardia nazionale a Washington, adesso è arrivato il turno di Chicago. Da settimane il Pentagono sta pianificando un dispiegamento di forze armate nella più grande città dell’Illinois per combattere il crimine e forse il piano sarà messo in atto già da settembre. A riportarlo è il Washington Post che cita alcune fonti secondo le quali le opzioni al vaglio sono varie, compresa la mobilitazione della Guardia Nazionale.

Trump lo aveva già annunciato nei giorni scorsi: Chicago e New York sarebbero state le prossime città dopo Washington, dove il governo federale ha assunto il controllo della polizia. Anche in questo caso, come era successo per la capitale, il tycoon ha definito la situazione a Chicago “un disastro”.