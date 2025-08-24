Il mondo FQ

Dopo Washington Donald Trump sta pianificando l’invio di militari anche a Chicago

Trump potrebbe continuare la sua personalissima lotta al crimine inviando la Guardia Nazionale nella città più grande dell'Illinois. Ma i dati sulla criminalità smentiscono la narrativa del presidente
Dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha schierato la Guardia nazionale a Washington, adesso è arrivato il turno di Chicago. Da settimane il Pentagono sta pianificando un dispiegamento di forze armate nella più grande città dell’Illinois per combattere il crimine e forse il piano sarà messo in atto già da settembre. A riportarlo è il Washington Post che cita alcune fonti secondo le quali le opzioni al vaglio sono varie, compresa la mobilitazione della Guardia Nazionale.

Trump lo aveva già annunciato nei giorni scorsi: Chicago e New York sarebbero state le prossime città dopo Washington, dove il governo federale ha assunto il controllo della polizia. Anche in questo caso, come era successo per la capitale, il tycoon ha definito la situazione a Chicago “un disastro”.
I dati però raccontano altro. Secondo le statistiche della polizia sia a Washington sia a Chicago la criminalità è in calo. Il sindaco della città, Brandon Johnson, ha risposto ai commenti di Trump, definendo un potenziale dispiegamento di truppe della Guardia Nazionale “illegale” e “insostenibile”. “Ci sono molte cose che il governo federale potrebbe fare per aiutarci a ridurre il crimine e la violenza a Chicago, ma l’invio dell’esercito non è una di queste”, ha detto ancora Johnson.

