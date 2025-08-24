Fingeva di gettarsi sotto le auto in transito, 27enne investito sul lago di Garda: è grave

Un gruppo di giovani poco più che ventenni ha messo in scena un gioco pericoloso che si è trasformato in un grave incidente a Gardone Riviera, una delle principali località turistiche del lago di Garda, in provincia di Brescia. Intorno alle 2.30 della notte tra sabato 23 e domenica 24 agosto, all’altezza dell’hotel Monte Baldo, dei ragazzi “giocavano” a far finta di gettarsi sotto le auto in transito, quando uno di loro è stato realmente investito.

La vittima dell’incidente è un irlandese del 1998 che è stato immediatamente soccorso. Il giovane è stato trasportato in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia e le sue condizioni sono serie, ma non risulta in pericolo di vita.