Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 10:38

Salvini contro Macron: “Soldati europei in Ucraina? Attaccati al tram. Vacci tu a combattere”

di Simone Bauducco
Icona dei commenti (16)
Il video delle dichiarazioni del vice premier Salvini che hanno provocato l'ira del governo francese
Icona dei commenti Commenti

“Soldati europei in Ucraina? Attaccati al tram. Vacci tu se vuoi. Ti metti il caschetto, il giubbetto, il fucile e vai in UcrainaMettiti l’elmetto e vacci tu a combattere”. È questo l’attacco a Emmanuel Macron che il vice premier Matteo Salvini aveva porto avanti nel corso di un punto stampa giovedì mattina a Milano. Parole che hanno causato la convocazione dell’ambasciatrice italiana da parte del governo francese.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione