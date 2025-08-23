“Soldati europei in Ucraina? Attaccati al tram. Vacci tu se vuoi. Ti metti il caschetto, il giubbetto, il fucile e vai in UcrainaMettiti l’elmetto e vacci tu a combattere”. È questo l’attacco a Emmanuel Macron che il vice premier Matteo Salvini aveva porto avanti nel corso di un punto stampa giovedì mattina a Milano. Parole che hanno causato la convocazione dell’ambasciatrice italiana da parte del governo francese.