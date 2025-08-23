Alessandro Barbero si schiera a fianco del movimento globale per Gaza e della Global Sumud Flotilla che partirà il prossimo 31 agosto con decine di imbarcazioni da Barcellona e poi il 4 settembre dalla Tunisia per provare, come già fatto dalla Freedom Flotilla, a sfondare il blocco di Gaza, portando aiuti alla popolazione palestinese.

“Decine e decine di imbarcazioni provenienti da tutto il mondo – spiega in un video lo storico – stanno arrivando già ora nel Mediterraneo. Centinaia di persone per un’azione non violenta e perfettamente legale con cui si cercherà di rompere l’isolamento della gente che a Gaza tutti i giorni è bombardata, affamata, ammazzata”.

“Che il mondo assista tutti i giorni ai crimini del governo israeliano, e io non avrei niente in contrario a usare anche altre parole, ma basta questa, senza quasi reagire è una cosa di cui ci vergogniamo e ci vergogneremo ancora di più in futuro”.

Per Barbero “è importante” che su questa flotta di pacifisti ci sia l’attenzione, e il sostegno, “di tutti quelli che sperano che il mondo ritrovi un po’ di dignità”.